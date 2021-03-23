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ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы

Вторник, 23 марта 2021, 14:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
Фото с Twitter ЄП

Окружная прокуратура в Перемышле планирует выдвинуть обвинения в непредумышленном доведении до ДТП водителю украинского автобуса, который попал в аварию в ночь на 22 марта в Подкарпатском воеводстве Польши, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Об этом "Укринформу" сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, пишет "Европейская правда".

"Прокуратура планирует выдвинуть водителю обвинение по статье 173, пункт 2 – неумышленное причинение катастрофы на суше, угрожающей жизни и здоровью людей, наказуемое заключением до пяти лет", - сообщил Павлюк.

Он отметил, что 22-летний водитель автобуса, который совершил ДТП, находится в больнице в Перемышле. Как выяснилось, второй водитель этого автобуса, который погиб в аварии, является его отчимом.

Одну из пострадавших в аварии украинок, которая после аварии находилась в больнице города Пшеворск, выписывают во вторник из больницы. Другую украинку, которая находится в больнице города Любачув, планируют выписать во вторник или среду.

Состояние 55-летней женщины, которая находится в больнице Перемышля, улучшается. Однако пока она еще будет оставаться в больнице.

В то же время 74-летней женщине, которая больше всего пострадала в аварии, сделана операция и планируется проведение еще нескольких. Ее планируют в ближайшее время перевезти из Перемышля в Жешув.

Как сообщалось, в ночь на 22 марта украинский автобус, совершавший рейс по маршруту Вроцлав-Черновцы, съехал с дороги, пробил отбойник в конце съезда к пункту обслуживания пассажиров "Кашице" и съехал в придорожный ров. В машине находилось 10 человек, в том числе двое водителей. В результате ДТП один человек – водитель, который не был за рулем – погиб на месте, пять человек получили травмы различной степени тяжести.

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Темы: ПольшаУкраинаДТП
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