Минобороны Эстонии: с аннексии Крыма прошло 7 лет, Путину нужна новая история успеха

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил в парламенте, что Россия продолжает проводить агрессивную и враждебную политику по отношению к западному миру, то есть в НАТО, ЕС и их государств-членов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"COVID-19 добавил в арсенал российских операций по воздействию, помимо кибератак и информационных войн, вакцинную дипломатию", - сказал Калле Лаанет.

Но и готовность к военным действиям со стороны России никуда не делась, добавил министр.

"Стратегические учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, еще раз демонстрируют реальные военные планы России", - отметил Лаанет, добавив, что полученный на тренировках опыт Россия потом по возможности старается применять на практике.

По его словам, крупные регулярные или внезапные учения России в 2008 и 2014 годах непосредственно обернулись агрессией против Грузии и Украины.

"Россия сталкивается с экономическими трудностями, как и большинство стран в нынешней ситуации, но военный потенциал и боеспособность, а также внешнеполитические амбиции были и останутся главным приоритетом Москвы. Прошло семь лет с момента незаконной аннексии Крыма и режима Путина нужна новая история успеха" - заявил министр.

По его мнению, Россия может взять на себя новые риски и при возможности отправиться в новую авантюру.

"Это означает, что в ближайшие годы Эстония должна приложить еще большие усилия для усиления своей военной обороны как самостоятельно, так и в сотрудничестве с союзниками. Эстонии необходимо как можно быстрее восполнить пробелы и недостатки в ключевых оборонных возможностях, поскольку уязвимость делает маленькую страну мишенью", - отметил Лаанет.