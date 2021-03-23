Зеленский подписал закон о биометрических визах иностранцам

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз".

Источник: Офис президента

Детали: Документ направлен на усовершенствование визовых процедур и внедрение оформления иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз.

Отмечается, что иностранцы должны подавать свои биометрические данные во время оформления украинской визы. Непредставление этих данных определяется как основание для отказа в предоставлении визы.

Закон вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.

В пояснительной записке к закону отмечается, что принятие упростит идентификацию иностранцев при въезде в Украину, усовершенствует осуществления контроля за миграцией и усилит борьбу с поддельными документами.

Напомним: Рада приняла этот закон 4 марта.