Зеленский подписал закон о биометрических визах иностранцам
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз".
Источник: Офис президента
Детали: Документ направлен на усовершенствование визовых процедур и внедрение оформления иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз.
Отмечается, что иностранцы должны подавать свои биометрические данные во время оформления украинской визы. Непредставление этих данных определяется как основание для отказа в предоставлении визы.
Закон вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.
В пояснительной записке к закону отмечается, что принятие упростит идентификацию иностранцев при въезде в Украину, усовершенствует осуществления контроля за миграцией и усилит борьбу с поддельными документами.
Напомним: Рада приняла этот закон 4 марта.