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Зеленский ввел временный безвиз для туристов из Китая

Вторник, 23 марта 2021, 20:30
Зеленский ввел временный безвиз для туристов из Китая

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".

Источник: указ № 116/2021

Дословно: "Согласно документу, для развития дружественных отношений между Украиной и КНР, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма с 1 апреля по 30 сентября 2021 вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней ".

Напомним: Такой временный безвиз для китайцев уже действовал с 1 августа 2020 по 31 января 2021 года.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийбезвизКитай
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