Страны НАТО имеют разногласия по газопроводу "Северный поток-2" – генсек

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что страны-члены имеют разногласия относительно российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.

"Существуют различные взгляды внутри НАТО относительно проекта "Северный поток-2". Такое положение дел уже существует в течение нескольких лет. Не только Соединенные Штаты, но также некоторые другие союзники критически относятся, однако страны-члены имеют расхождения во мнениях", - сказал Столтенберг.

"Реальность заключается в том, что поскольку НАТО опирается на консенсус, то не принимало решение по "Северному потоку-2". Мы концентрируем внимание на том, как мы можем увеличить диверсификацию поставок и решить вопрос безопасности энергетических поставок, но у нас нет никакой позиции по "Северному потоку-2", - добавил генсек.

По его словам, он всегда ценит, когда страны-члены НАТО могут согласовать единую позицию.

"В то же время я также убежден, что НАТО на протяжении многих лет показало, что мы способны продолжать сохранять преданность нашей ключевой задаче - защищать друг друга, несмотря на факт, что иногда бывают разногласия, как например мы это видим по "Северному потоку-2", - добавил Столтенберг.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить в Брюсселе со своим немецким коллегой Хайко Маасом строительство "Северного потока-2", напомнив ему о санкциях и угрозах трубопровода.

В середине марта на слушаниях в комитете по иностранным делам Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат принимать меры, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.

Позже Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2".