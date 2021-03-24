Оккупанты застраивают в Крыму парки времен Российской империи

Оккупационная власть в Крыму застраивает памятники садово-паркового искусства.

Источник: "Новая газета"

Детали: Отмечается, что фактический застройщик Форосского парка — компания, которая также называется "Ак Барс".

Сейчас на его территории парка уже 6 строительных площадок.

Под угрозой застройки оказался не только парк в Форосе, но и другие зеленые зоны на Южном берегу Крыма.

В парке Харакс, расположенном в поселке Гаспра, готовится строительство девятиэтажного дома прямо на берегу моря.

Как выяснили жители, на территории парка идет масштабная стройка.

На месте двух старых корпусов строят многоэтажки, а лесную территорию, которая примыкает к парку, хотят застроить коттеджами.

В положение о парках в оккупированном Крыму, которое было изменено летом 2020 года говорится о том, что Форос и Мелас — это всего лишь начало.

В частности, в списке минприроды Крыма — 28 памятников садово-паркового искусства.

И в большинстве из них теперь можно заниматься капитальным строительством вполне легально: строить гостиницы, увеличивать этажность существующих корпусов санаториев, возводить трехэтажные магазины и рынки.

В некоторых разрешено даже индивидуальное жилищное строительство в границах территории ООПТ.