Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Оккупанты застраивают в Крыму парки времен Российской империи

Среда, 24 марта 2021, 11:33

Оккупационная власть в Крыму застраивает памятники садово-паркового искусства.

Источник: "Новая газета"

Детали: Отмечается, что фактический застройщик Форосского парка — компания, которая также называется "Ак Барс".

Сейчас на его территории парка уже 6 строительных площадок.

Под угрозой застройки оказался не только парк в Форосе, но и другие зеленые зоны на Южном берегу Крыма.

В парке Харакс, расположенном в поселке Гаспра, готовится строительство девятиэтажного дома прямо на берегу моря.

 

Как выяснили жители, на территории парка идет масштабная стройка.

На месте двух старых корпусов строят многоэтажки, а лесную территорию, которая примыкает к парку, хотят застроить коттеджами.

 

В положение о парках в оккупированном Крыму, которое было изменено летом 2020 года говорится о том, что Форос и Мелас — это всего лишь начало.

В частности, в списке минприроды Крыма — 28 памятников садово-паркового искусства.

И в большинстве из них теперь можно заниматься капитальным строительством вполне легально: строить гостиницы, увеличивать этажность существующих корпусов санаториев, возводить трехэтажные магазины и рынки.

В некоторых разрешено даже индивидуальное жилищное строительство в границах территории ООПТ.

 

Темы: КрымРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Президент ввел в действие решение СНБО о национализации "Мотор Сич"

Белорусского шпиона разоблачили на Волыни – СБУ

В МОЗ рассказали, где в Украине летальность от COVID выше всего

Гибель Чорновила: в МВД рассказали о результатах комплексной экспертизы и состоянии дела

МОЗ: К смерти вакцинированной на Одещине могли привели нарушения кровообращения

Антирекорды COVID: за сутки в больницы положили 5 438 больных, умерли 342 украинца

Все новости...
Крым
"Суд" в Крыму дал крымчанину 6 лет колонии за участие в крымскотатарском добробате
"Выбивала" нужные показания: ФСБ пытала током журналиста Есипенко — СМИ
Зеленский ввел санкции против почти сотни российских компаний и десятков россиян
Последние новости
12:55
Врачи назвали причину смерти вакцинированной от COVID-19 военной
12:53
84-летний Берлускони госпитализирован из-за проблем с сердцем
12:45
Минсоц планирует увеличить прожиточный минимум на 25% к 2024 году
12:44
Кличко пригрозил более жестким локдауном: Толпы в транспорте - безответственность
12:24
В больницах Киева наибольшее количество заболевших с начала пандемии – Кличко
12:17
Курс валют на 24 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
12:13
В четверг - снег с дождем, потеплеет на выходных
12:08
В Киеве – антирекордные 49 смертей от COVID за сутки
12:07
Госдума приняла закон, который позволяет Путину идти на 5-й срок президента
11:59
В Польше новый максимум заражений - почти 30 000 за сутки
Все новости...