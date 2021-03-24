Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты застраивают в Крыму парки времен Российской империи

Среда, 24 марта 2021, 10:33
Оккупанты застраивают в Крыму парки времен Российской империи

Оккупационная власть в Крыму застраивает памятники садово-паркового искусства.

Источник: "Новая газета"

Детали: Отмечается, что фактический застройщик Форосского парка — компания, которая также называется "Ак Барс".

Сейчас на его территории парка уже 6 строительных площадок.

Под угрозой застройки оказался не только парк в Форосе, но и другие зеленые зоны на Южном берегу Крыма.

В парке Харакс, расположенном в поселке Гаспра, готовится строительство девятиэтажного дома прямо на берегу моря.

 

Как выяснили жители, на территории парка идет масштабная стройка.

На месте двух старых корпусов строят многоэтажки, а лесную территорию, которая примыкает к парку, хотят застроить коттеджами.

 

В положение о парках в оккупированном Крыму, которое было изменено летом 2020 года говорится о том, что Форос и Мелас — это всего лишь начало.

В частности, в списке минприроды Крыма — 28 памятников садово-паркового искусства.

И в большинстве из них теперь можно заниматься капитальным строительством вполне легально: строить гостиницы, увеличивать этажность существующих корпусов санаториев, возводить трехэтажные магазины и рынки.

В некоторых разрешено даже индивидуальное жилищное строительство в границах территории ООПТ.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
Все новости...
Реклама: