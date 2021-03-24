Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В четверг - снег с дождем, потеплеет на выходных

Среда, 24 марта 2021, 11:13
В четверг - снег с дождем, потеплеет на выходных
фото: Натальи Негрей

В четверг в Украине будет прохладно, возможны осадки, потепление ожидается на выходных.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко

Детали: 25 марта в западных, северных областях и на Винничине без осадков; температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-4° мороза.

На остальной территории Украины ожидается снег, днем с дождем, в юго-восточной части местами значительные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 5-7° тепла.

26 марта в южной части небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных и северных областях 1-6° мороза; днём 6-11° тепла, на Закарпатье до 13°, на юге страны 3-8° тепла.

В столице в пятницу без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 7-9° тепла.

Прямая речь Диденко: "В конце недели, на выходные, потепление коснется всех областей Украины".

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
Все новости...
Реклама: