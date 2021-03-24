В четверг - снег с дождем, потеплеет на выходных

В четверг в Украине будет прохладно, возможны осадки, потепление ожидается на выходных.



Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко

Детали: 25 марта в западных, северных областях и на Винничине без осадков; температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-4° мороза.



На остальной территории Украины ожидается снег, днем с дождем, в юго-восточной части местами значительные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.



В Киеве в четверг без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 5-7° тепла.



26 марта в южной части небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных и северных областях 1-6° мороза; днём 6-11° тепла, на Закарпатье до 13°, на юге страны 3-8° тепла.



В столице в пятницу без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 7-9° тепла.

Прямая речь Диденко: "В конце недели, на выходные, потепление коснется всех областей Украины".