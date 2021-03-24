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Британия усилит миграционное законодательство, чтобы усложнить прибытие искателей убежища

Среда, 24 марта 2021, 15:59

Великобритания введет новые правила для тех, кто ищет убежища, что усложнит пребывание беженцев, незаконно въехавших в страну.

Об этом заявила в среду министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам правительства, это крупнейший за последние десятилетия капитальный ремонт системы предоставления убежища. "Новый план иммиграции" определяет план быстрого переселения беженцев, находящихся под актуальным риском, и усложняет жизнь тем, кто прибывает в страну нелегально.

"Согласно нашему новому плану, если люди прибудут нелегально, они больше не будут иметь таких же прав, как те, кто прибывает легально, и им будет труднее оставаться в стране", - отметила Пател.

"Незаконная миграция в Британию больше не будет стоить риска с новыми максимальными наказаниями в виде пожизненного заключения для контрабандистов ... Я не приношу извинений за твердость этих действий. Поскольку они также спасут жизнь людей и нацелены на контрабандистов, они бесспорно справедливы", - добавила она.

Министр также заявила, что те, кто прибудет через безопасную страну, такую ​​как Франция, без немедленного доступа к системе, и что правительство "остановит наиболее бессовестные злоупотребления, в частности, притворство из себя детей".

Сокращение иммиграции было одним из обещаний кампании, председателем которой был нынешний премьер Борис Джонсон во время референдума 2016 о выходе из ЕС, и правительство заявило, что усилит свою систему предоставления убежища после Brexit.

Основная оппозиционная лейбористская партия заявила, что новая политика определяется "отсутствием сострадания". Благотворительные организации также раскритиковали предложения, назвав их негуманными.

Темы: Великобританиякоронавирус
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