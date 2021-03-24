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В Грузии часть вакцин хотят выделить на прививки известных людей

Среда, 24 марта 2021, 20:21

В Грузии обсуждают информационную кампанию для популяризации массовой вакцинации от коронавируса - не исключено, что Минздрав выделит сто доз вакцины для того, чтобы прививки сделали известным людям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния отметила, что сначала следует обсудить, кого следует вакцинировать этими дозами, то есть кто из известных людей своей вакцинацией вызовет доверие у населения.

Чиновница также отметила, что как только ведомство увидит, что активность в стране невысока, вакцинация будет разрешена и для граждан старше 55 лет.

"Мы не можем позволить себе не использовать вакцину, за которую борется весь мир. Грузия находится на очень низких показателях, однако все еще есть потенциал для того, чтобы быстро освоить вакцины ", - сказала Габуния.

Габуния также сообщила, что заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Гвтисиашвили вернулся из Индии, где он вел переговоры с крупнейшими компаниями по производству вакцин.

Сегодня ночью Грузия ожидает первой поставки из США вакцины компании Pfizer. После этого врачи и граждане старше 65 лет смогут выбирать, какой вакциной прививать - американо-германской Pfizer или англо-шведской AstraZeneca.

На первом этапе Грузия получит 29 250 доз вакцины Pfizer. Первая поставка вакцин AstraZenecа составила 43,2 тысячи, вторая - 86,4 тысячи доз, ожидается в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.



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