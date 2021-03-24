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Картину Бэнкси с медсестрой-супергероем продали за рекордные $23 млн

Среда, 24 марта 2021, 20:19

Лондонский аукционный дом Christie's продал картину Бэнкси, изображающую медицинского работника в образе супергероя, за 19,5 миллиона евро - это самая большая сумма, которую когда-либо платил за работу художника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой DW.

На картине "Game Changer" изображен мальчик, играющей с фигуркой медсестры в плаще и маске, а Бэтмен и Человек-паук отправлены в корзину для мусора позади него.

Бэнкси подарил картину университетской больнице Саутгемптона в мае прошлого года в знак признательности за усилия медиков из Национальной службы здравоохранения (NHS) в борьбе с коронавирусом.

Говорят, что работа пришла с письмом: "Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что это немного украсит место, даже если оно будет только черно-белым".

 

Christie's сообщает, что благотворительная организация Southhampton Hospitals Charity будет использовать выручку от продажи для "финансирования проектов по благополучию персонала и пациентов". Репродукция работы займет место оригинала в больнице.

Предыдущий рекорд для картин Бэнкси был установлен два года назад: картину, на которой нарисован парламент Великобритании с приматами в зале заседаний, продали на аукционе за $12 миллионов.

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