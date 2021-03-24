Шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против Беларуси

Шесть государств-партнеров Евросоюза присоединились к решению Совета ЕС продлить на год санкции против Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия - присоединились к решению Совета ЕС. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета", - говорится в заявлении.

В феврале ЕС продлил на 12 месяцев санкции в отношении 88 представителей руководства и бизнеса Беларуси, включая самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко, и 7 компаний, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах.

Всем им запрещен въезд в ЕС, а их счета в европейских банках подлежат замораживанию.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что будет подготовлен четвертый пакет санкций в отношении Беларуси.