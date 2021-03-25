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Семья министра экономики за год заработала около 8 млн гривен

Четверг, 25 марта 2021, 07:34

За прошлый год семья министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заработала около 8 миллионов гривен, из которых 534 тысячи - это зарплата на должности министра.

Источник: декларация Петрашко

Детали: Кроме того, более 6 миллионов заработной платы Петрашко получил во время работы в Управленческому обществе УЛФ и около 140 тысяч - в банке "ПУМБ".

Жена министра, гражданка России, Светлана Петрашко заработала почти 700 тысяч гривен в государственном Фонде развития инноваций. Кроме того, она стала владелицей автомобиля Toyota Land Cruiser 200, выпущенного в 2020 году. Его стоимость составила 2,2 миллионов гривен.

Министр экономики также получил прибыль с процентов от юридического лица Morgan Stanley, зарегистрированной за рубежом в сумме около 553 тысяч гривен.

Как и в прошлогодней декларации, семья министра сохраняет средства как на банковских счетах, так и в наличных деньгах. В частности, министр насчитал у себя 510 тысяч долларов и 2,3 миллиона гривен наличными, а жена - 395 тысяч долларов и около 1,4 миллиона гривен.

На банковских счетах у семьи Петрашко находится 827 тысяч долларов и около 2,1 миллиона гривен.

Других изменений в декларации, по сравнению с прошлогодней не произошло.

Напомним:

  • Год назад новый министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не задекларировал квартиру в Москве, доля в которой являются собственностью его жены, дом под Киевом и два элитных авто.
  • Через несколько дней он дополнил данные в своей декларации.

Украинская правда
Темы: декларацииМинэкономики


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