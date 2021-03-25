Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представители ЕС и США обсудили, как противодействовать вызовам, которые создает Кремль

Четверг, 25 марта 2021, 07:48
Представители ЕС и США обсудили, как противодействовать вызовам, которые создает Кремль

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились и дальше координировать действия ЕС и США для совместного противодействия вызовам, которые создает Российская Федерация.

Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Высокий представитель ЕС и госсекретарь Блинкен заявили о том, что и в дальнейшем скоординировано реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии, гибридные угрозы, такие как дезинформация, вмешательство в выборы, злонамеренная кибердеятельность и демонстрация военной силы", - отмечают в коммюнике.

Кроме того, это касается также совместной реакции на ухудшение ситуации со свободой слова, медиа, нарушениями прав человека и верховенства права в РФ.

"Вместе с тем, обе стороны отмечают, что готовы взаимодействовать с Россией в вопросах, где интересы пересекаются, и призывают Россию оставить конфронтационный подход", - добавляют Боррель и Блинкен.

Напомним, ЕС отложил стратегическую дискуссию о дальнейшей политике блока в отношении Российской Федерации на следующий саммит, когда лидеры ожидаемо смогут встретиться физически.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕССШАРосcиямеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
ЕС
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
Чехия хочет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года – президент
Последние новости
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
Все новости...
Реклама: