В Украине будет сухо и потеплеет
26-27 марта в Украине будет тепло, без осадков, только в южной части возможен небольшой мокрый снег и дождь.
Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: 26 марта ночью около 0°, в западных и северных областях 1-6° мороза, днем 6-11° тепла, на юге страны 3-8° тепла,
27 марта ночью около 0°, днем в западных областях до 12° тепла, на остальной территории +7-9°.
Ветер северный с переходом на Правобережье на южный, 5-10 м/с.
В Киевской области 26-27 марта осадки не ожидаются, ночью 26 марта 1-6° мороза, 27 марта от 2° тепла до 3° мороза; днем 6-11° тепла. Ветер северный с переходом на южный, 5-10 м/с.
28 марта в западных, днем и в северных и большинстве центральных областей пройдут дожди, на остальной территории без осадков, ночью 1-3° тепла, днем до 7-11° тепла.
В Киевской области 28 марта ночью без осадков, днем дождь, ночью 1-3° тепла, днем до +10°.
29 марта дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западных областях, днем на Правобережье без осадков, ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 6-11° тепла, в юго-западных областях до +14°.
В столичном регионе 29 марта ночью дождь и мокрый снег, 1-3° тепла, днем без осадков, +6-11°.