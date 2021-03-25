В Украине будет сухо и потеплеет

26-27 марта в Украине будет тепло, без осадков, только в южной части возможен небольшой мокрый снег и дождь.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 26 марта ночью около 0°, в западных и северных областях 1-6° мороза, днем ​​6-11° тепла, на юге страны 3-8° тепла,

27 марта ночью около 0°, днем ​​в западных областях до 12° тепла, на остальной территории +7-9°.

Ветер северный с переходом на Правобережье на южный, 5-10 м/с.

В Киевской области 26-27 марта осадки не ожидаются, ночью 26 марта 1-6° мороза, 27 марта от 2° тепла до 3° мороза; днем 6-11° тепла. Ветер северный с переходом на южный, 5-10 м/с.

28 марта в западных, днем ​​и в северных и большинстве центральных областей пройдут дожди, на остальной территории без осадков, ночью 1-3° тепла, днем ​​до 7-11° тепла.

В Киевской области 28 марта ночью без осадков, днем ​​дождь, ночью 1-3° тепла, днем ​​до +10°.

29 марта дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западных областях, днем ​​на Правобережье без осадков, ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​6-11° тепла, в юго-западных областях до +14°.

В столичном регионе 29 марта ночью дождь и мокрый снег, 1-3° тепла, днем ​​без осадков, +6-11°.