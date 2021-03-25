Сторонники и критики вакцинации от COVID-19 разделились поровну – опрос

Украинцы разделились почти поровну по уровню лояльности к вакцинации против коронавируса, 37% поддерживают прививку, а 41% - критикуют.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Дословно: "По уровню лояльности к вакцинации от коронавируса аудитория опрошенных разделилась почти поровну.

37% лояльны к проведению прививки от COVID-19 (26% - супер лояльные, 11% - лояльные). 41% - являются критиками вакцинации (31% - супер критики, 10% - критики). Остальные - так называемые "нейтралы".

Детали: Социологи отмечают, что больше критиков прививки среди молодежи и средней возрастной категории (18-49 лет), среди женщин, жителей Юга и Востока, избирателей партий Шария и Мураева, "Оппозиционной платформы - За жизнь".

При этом наиболее лояльные к вакцинации сторонники "Европейской солидарности", партии Гройсмана и "Голоса".

Чаще критически относятся к вакцинации те, кто не боится заболеть на коронавирус, говорят, что болели COVID-19, но тест не делали, считают, что вакцина это больше о заработке, чем о защите людей и верят, что большинство вакцин опасны.

В то же время, несмотря на противоречивое отношение к вакцинации от коронавируса, за последние 5 лет выросла лояльность к вакцинации детей от разных болезней: 65% однозначно и 24% - скорее поддерживают вакцинацию детей против полиомиелита, кори, туберкулеза, гепатита B, дифтерии и др.

Опрос проводила соцгруппа "Рейтинг" 18-19 марта среди украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 1500 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,5%.

Проект осуществлен по заказу Форума здоровья Зоряны Скалецкой.