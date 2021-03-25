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ЕС ожидает прозрачного отбора руководителя и персонала Бюро экономической безопасности

Четверг, 25 марта 2021, 11:32

В Европейском Союзе ожидают прозрачного отбора руководителя и персонала нового Бюро экономической безопасности Украины.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает "Европейская правда".

Маасикас приветствовал подписание Владимиром Зеленским закона о Бюро экономической безопасности и назвал шаги, которых ЕС ожидает в этой связи.

"Ключевая реформа для следствия и правоохранительных органов по экономическим преступлениям. Следующие шаги: изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, прозрачный выбор руководителя и персонала Бюро. ЕС готов поддержать", - отметил дипломат ЕС в своем Twitter в четверг.

Напомним, 22 марта Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ИХ, который Верховная рада приняла 28 января 2021 года.

Бюро экономической безопасности будет единственным органом государственной власти, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики. Оно получит соответствующие полномочия СБУ и налоговой милиции, а основной функцией будет аналитическая работа, а не силовые полномочия.

Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнесов или государственных структур.

Темы: ЕС
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