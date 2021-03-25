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Оккупанты стаскивают в Крым тяжелую военную технику – СМИ

Четверг, 25 марта 2021, 11:52

На территории оккупированного Крыма заметили колонну российской военной техники.

Источник: "Крим.Реалии"

Дословно: "На востоке Керченского полуострова 24 марта было замечено интенсивное перемещение колонн российской военной техники.

Тяжелая военная техника направлялась по трассе "Таврида" от Керчи вглубь полуострова".

Детали: В частности, на тралах перевозилась гусеничная военная техника.

В колоннах колесные БМП, машины управления, инженерная техника, большое количество топливозаправщиков и грузовиков для перевозки личного состава.

 

Колонны двигались в сопровождении дорожной военной инспекции.

При этом, по словам очевидцев, в сторону Керчи направлялись пустые тралы.

Очевидцы сообщили, что наблюдали 24 марта колонны погрузчиков с танками, а также две колонны с российскими военнослужащими, которые двигались от Феодосии по трассе "Таврида" вглубь полуострова.

 

В Минобороны России сообщили 24 марта, что на полигоне "Ангарский" в Крыму происходило двустороннее ротные тактические учения с выполнением боевых стрельб личным составом подразделений береговой обороны.

Темы: Крымоккупациявойна


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