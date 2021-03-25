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Билл Гейтс предполагает, что мир "вернется в норму" до конца 2022 года

Четверг, 25 марта 2021, 13:09

Соучредитель корпорации "Microsoft" и филантроп Билл Гейтс предполагает, что мир сможет вернуться к нормальной жизни к концу следующего года с помощью вакцин против COVID-19.

Источник: Гейтс в беседе с польскими медиа – изданием "Gazeta Wyborcza" и телеканалом TVN24, "Радио Свобода"

Прямая речь: "До конца 2022 года мы должны в целом полностью вернуться к нормам".

Детали: Миллиардер назвал пандемию коронавируса "невероятной трагедией", а единственной надеждой на ее преодоление – доступ к вакцинам.

Гейтс, который оставил кресло главы Microsoft Corp в 2014 году, напомнил, что предупреждал мир об угрозе глобальной пандемии еще в 2015-м.

"Люди вроде меня предостерегали и говорили: есть определенный риск, за небольшую цену вы можете подготовиться и избежать проблем. Но, к сожалению, эти инвестиции не были осуществлены вовремя", – сказал он.

Журналисты отметили, что некоторые обвиняет Гейста в организации пандемии с целью "контролировать" мир. В ответ он высказал мнение, что в особо тяжелые времена людям легче верить в существование "одной демонической причины" своих испытаний, а с помощью социальных сетей такие теории распространяются еще быстрее.

По словам Гейтса, это "трагично, что кто-то не носит маску или не хочет вакцинироваться из-за страха заговора".

В прошлом месяце Гейтс опубликовал новую книгу "Как избежать климатического бедствия", в которой предостерегает: человечество должно достичь нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году, чтобы избежать климатической катастрофы.

Справка: Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил не менее 1,75 миллиарда долларов на борьбу с пандемией COVID-19. В том числе эта помощь предполагает поддержку разработки вакцины, диагностики и потенциальных лекарств.

Инициатива COVAX, которую поддерживает Всемирная организация здравоохранения и Глобальный альянс вакцин и иммунизации, ставит своей целью предоставить 2 миллиарда вакцин для стран с низким доходом до конца 2021 года.

Коронавирус SARS CoV-2 ученые обнаружили в конце 2019 года в Китае, откуда он распространился на весь мир. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавирусной болезни COVID-19, которую вызывает этот вирус. Мир взялся создавать вакцины в ускоренные сроки, вакцинация началась в декабре 2020 года.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемиямир


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