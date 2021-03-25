В Харькове отменили концерт группы Жадана: в полиции говорят о нарушении карантина

В Харькове не состоялся концерт группы "Жадан и собаки", запланированный на вечер 24 марта, в полиции говорят, что его отменили из-за нарушения карантинных ограничений.

Источник: полиция Харьковщины, Сергей Жадан в комментарии "Украинской правде" и в Facebook

Детали: Правоохранители утверждают, что провели превентивную работу с владельцем заведения, где должен был состояться концерт (арт-клуб "Корова") ввиду того, что Харьков по эпидемиологическому состоянию относительно распространения коронавируса оказался в "оранжевой зоне".

Согласно ограничений "оранжевой" зоны карантина запрещено проведение массовых культурных, развлекательных мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра площади здания или наполненностью более 50 мест в каждом отдельном зале.

Полицейские говорят, что обратились к владельцу заведения и предупредили его о правовых последствиях из-за несоблюдения общих правил безопасности во время пандемии.

фото полиции

В комментарии "Украинской правде" сам Сергей Жадан отметил, что не общался с правоохранителями. Музыканты пришли сыграть концерт, как было договорено. В заведение пустили людей с билетами (билеты также продавались на входе -ред.). После часа переговоров правоохранителей с владельцем клуба последний сообщил Жадану, что если музыканты начнут концерт, то правоохранители немедленно его остановят, а заведение оштрафуют.

Прямая речь: "Мы за ограничение и соблюдения (карантинных требований -ред.), но против того, чтобы запускать людей, а потом запрещать".

Детали: На официальной странице в Facebook Жадан извинился перед своими поклонниками за отмененный концерт, заверив, что он обязательно состоится. В то же время он высказал свои претензии представителям правоохранительных органов: мол, те могли сообщить об отмене концерта за несколько часов до его начала, чтобы зрители "не рвались бы с целого города (и других городов тоже), рискуя здоровьем в метрополитене или маршрутках".

По словам Жадана, правоохранители фактически час "держали в заложниках несколько сотен человек, которые ждали в зале начала мероприятия", мол, это "не здравоохранение - а шантаж и скотство".