Синоптики дали прогноз на апрель

В 2021 году синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру в апреле в рамках многолетних значений 8-11° тепла.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура предполагается 8-11° тепла, в горах 5-6° тепла, что близко к средним многолетним значениям.

Месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что в пределах средних многолетних значений".

Детали: В среднем месячная температура воздуха в апреле составляет: 7-11° тепла, в горных районах 2-6° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 6-16° мороза, в Карпатах и ​​на северо-востоке до 17-22° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 26-33° тепла, в горах 21-22° тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 65-84 мм.