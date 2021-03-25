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В Польше умер еще один украинец, пострадавший в аварии автобуса в начале марта

Четверг, 25 марта 2021, 15:15

В Польше скончался в больнице еще один украинец, пострадавший в аварии автобуса "Познань-Херсон" 6 марта. Общее количество погибших в ДТП возросло до шести.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Вчера в больнице Жешува умер гражданин Украины - пассажир автобуса, попавшего в ДТП возле Кашице 6 марта. Его семье сообщили, сейчас решается вопрос репатриации тела в Украину. Следовательно, количество погибших в той аварии возросло до шести человек", - сообщил он.

По его словам, в больницах остаются двое украинцев, одна женщина - в тяжелом состоянии.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус "Познань-Херсон", в котором находились 57 граждан Украины, попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек госпитализированы в лечебные учреждения.

При содействии консулов ​​24 человека отправили в Украину.

Как сообщалось, прокуратура Польши выдвинула обвинения одному из водителей украинского автобуса.

В ночь на 22 марта почти на том же месте попал в аварию еще один украинский автобус. Автобус врезался в отбойник и вылетел в кювет.

В результате ДТП один человек - водитель, который не был за рулем, - погиб на месте, пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Второму водителю планируют предъявить обвинение в непредумышленном доведении до ДТП, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Темы: ПольшаДТП


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