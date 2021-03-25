Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Шмыгаль встретился с Папой Франциском в Ватикане, визит не анонсировался

Четверг, 25 марта 2021, 15:50

Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль в четверг встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-службы Святого Престола.

"В начале искренних переговоров в Государственном Секретариате стороны остановились на добрых двусторонних отношениях между Святым Престолом и Украиной, обратив особое внимание на некоторые актуальные вопросы двустороннего интереса, как и на разные темы, касающиеся жизни и деятельности Католической Церкви в стране", - говорится в заявлении.

 

Переговоры также касались кризиса в системе здравоохранения и ситуации на востоке Украины, "выразив надежду, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам, которые будут способствовать мирному решению конфликта".

Отмечается, что разговор главы украинского правительства с Папой Франциском продолжалась примерно полчаса и завершилась представлением делегаций и обменом подарками.

Папа подарил премьер-министру Украины бронзовую композицию "Наполним руки другими руками", что является ссылкой на ценности братства и солидарности, и специальные издания своих энциклик и других документов, в частности, нынешнее послание на Всемирный день мира и документ об общечеловеческом братстве.

Шмыгаль подарил Папе факсимильное издание "Венского Октоиха" и репродукцию скульптуры "Горькая память детства", установленной в Национальном музее Голодомора в Киеве, вместе с книгой Рафаэля Лемкина "Советский геноцид в Украине".

Шмыгаль также встретился с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

На всех фото Шмыгаль и Папа Франциск, а также члены делегации без масок. Как известно, Папа Римский вакцинировался от коронавируса в начале года.

Следует отметить, что визит Шмыгаля в Ватикан не анонсировался и на сайте правительства на момент написания новости не было никакой информации о нем.



powered by lun.ua
Главное сегодня

В умершего после вакцинации провизора из Черновцов обнаружили COVID

Военный на Львовщине организовал подпольные АЗС с краденым топливом – ОГП

В посольстве Украины разъяснили порядок въезда украинцев на Кипр с 1 апреля

В Британии разбился самолет Королевских воздушных сил

инфографикаМинздрав обозначил красным еще 2 региона, их уже 11

фотоВакцина CoronaVac полетела в Украину

Все новости...
Последние новости
17:18
В МВФ рассказали, когда вернется миссия для просмотра программы
16:58
Босния первой на Балканах получила вакцину Pfizer-BioNTech через платформу COVAX
16:52
"Инвестняни": Зеленский подписал закон о налоговых и таможенных льготах для инвесторов
16:40
Ни одного документа по "вагнеровцам" в СНБО нет – Данилов
16:36
Растраты в Приватбанке: ВАКС назначил экс-работнице залог в 2,7 миллиона
16:25
Исследователи подсчитали, что счастье в Украине стоит дешевле всего в Европе
16:20
фотоВ Луцке женщина выпала из окна ковидной больницы
16:17
Ощадбанк и Укргазбанк начинают выдачу "теплых кредитов"
16:17
В умершего после вакцинации провизора из Черновцов обнаружили COVID
16:08
Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против 118 белорусских силовиков
Все новости...