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Шмыгаль встретился с Папой Франциском в Ватикане, визит не анонсировался

Четверг, 25 марта 2021, 14:50
Шмыгаль встретился с Папой Франциском в Ватикане, визит не анонсировался

Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль в четверг встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-службы Святого Престола.

"В начале искренних переговоров в Государственном Секретариате стороны остановились на добрых двусторонних отношениях между Святым Престолом и Украиной, обратив особое внимание на некоторые актуальные вопросы двустороннего интереса, как и на разные темы, касающиеся жизни и деятельности Католической Церкви в стране", - говорится в заявлении.

 

Переговоры также касались кризиса в системе здравоохранения и ситуации на востоке Украины, "выразив надежду, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам, которые будут способствовать мирному решению конфликта".

Отмечается, что разговор главы украинского правительства с Папой Франциском продолжалась примерно полчаса и завершилась представлением делегаций и обменом подарками.

Папа подарил премьер-министру Украины бронзовую композицию "Наполним руки другими руками", что является ссылкой на ценности братства и солидарности, и специальные издания своих энциклик и других документов, в частности, нынешнее послание на Всемирный день мира и документ об общечеловеческом братстве.

Шмыгаль подарил Папе факсимильное издание "Венского Октоиха" и репродукцию скульптуры "Горькая память детства", установленной в Национальном музее Голодомора в Киеве, вместе с книгой Рафаэля Лемкина "Советский геноцид в Украине".

Шмыгаль также встретился с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

На всех фото Шмыгаль и Папа Франциск, а также члены делегации без масок. Как известно, Папа Римский вакцинировался от коронавируса в начале года.

Следует отметить, что визит Шмыгаля в Ватикан не анонсировался и на сайте правительства на момент написания новости не было никакой информации о нем.

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