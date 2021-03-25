Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Босния первой на Балканах получила вакцину Pfizer-BioNTech через платформу COVAX

Четверг, 25 марта 2021, 16:58
Фото с Twitter ЕП

Первая партия вакцин против коронавируса в рамках механизма COVAX прибыла на Западные Балканы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

В четверг Босния и Герцеговина получила 23400 доз препарата Pfizer / BioNTech, и в течение дня планируется доставка 26400 доз AstraZenecа.

Министр гражданских дел БиГ Анкица Гуделевич заявила, что вакцины будут распределены между всеми субъектами БиГ: Республикой Сербской, Федерацией БиГ, а также районом Брчко, немедленно после растаможки.

"Я искренне надеюсь, что в ближайший период остальные заказанных вакцин будет поступать в БиГ через равные промежутки времени и в количестве, будет соответствовать потребностям БиГ", - сказала Гуделевич, добавив, что они не имеют точных дат, когда другие поставки вакцин могли прибыть и с какими интервалами.

Как сообщается, процесс закупки вакцин с помощью механизма COVAX в БиГ начался в июле, а контракт был подписан 18 сентября 2020. Учитывая то, что БиГ не имеет государственного министерства здравоохранения, процесс координировался министерством гражданских дел.

Из-за задержки с доставкой вакцин через COVAX, Республика Сербская выделила 7,5 млн евро на приобретение 200 000 вакцин Sputnik V. К Республики Сербской уже поступило 42 000 российских вакцин.

Другому субъекту, Федерации БиГ, 10000 вакцин AstraZeneca подарила Сербия, и на данный момент это единственные вакцины, доступные в этой части БиГ.

Правительство Федерации БиГ также заключил контракт на поставку 500 тыс. Вакцин Sputnik V через местную фармацевтическую компанию Medimpex d.o.o., но сроки поставок были сорваны, и российская вакцина еще не поступила в Сараево.

Стоит отметить, что первой в Европе через платформу COVAX вакцину получила Молдова.

Темы: вакцинацияБосния


powered by lun.ua
Главное сегодня

В умершего после вакцинации провизора из Черновцов обнаружили COVID

Военный на Львовщине организовал подпольные АЗС с краденым топливом – ОГП

В посольстве Украины разъяснили порядок въезда украинцев на Кипр с 1 апреля

В Британии разбился самолет Королевских воздушных сил

инфографикаМинздрав обозначил красным еще 2 региона, их уже 11

фотоВакцина CoronaVac полетела в Украину

Все новости...
вакцинация
В умершего после вакцинации провизора из Черновцов обнаружили COVID
В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19 – глава Минздрава
Китайскую вакцину CoronaVac закупили за государственные средства – Степанов
Последние новости
17:18
В МВФ рассказали, когда вернется миссия для просмотра программы
16:58
Босния первой на Балканах получила вакцину Pfizer-BioNTech через платформу COVAX
16:52
"Инвестняни": Зеленский подписал закон о налоговых и таможенных льготах для инвесторов
16:40
Ни одного документа по "вагнеровцам" в СНБО нет – Данилов
16:36
Растраты в Приватбанке: ВАКС назначил экс-работнице залог в 2,7 миллиона
16:25
Исследователи подсчитали, что счастье в Украине стоит дешевле всего в Европе
16:20
фотоВ Луцке женщина выпала из окна ковидной больницы
16:17
Ощадбанк и Укргазбанк начинают выдачу "теплых кредитов"
16:17
В умершего после вакцинации провизора из Черновцов обнаружили COVID
16:08
Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против 118 белорусских силовиков
Все новости...