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Босния первой на Балканах получила вакцину Pfizer-BioNTech через платформу COVAX

Четверг, 25 марта 2021, 15:58
Босния первой на Балканах получила вакцину Pfizer-BioNTech через платформу COVAX
Фото с Twitter ЕП

Первая партия вакцин против коронавируса в рамках механизма COVAX прибыла на Западные Балканы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

В четверг Босния и Герцеговина получила 23400 доз препарата Pfizer / BioNTech, и в течение дня планируется доставка 26400 доз AstraZenecа.

Министр гражданских дел БиГ Анкица Гуделевич заявила, что вакцины будут распределены между всеми субъектами БиГ: Республикой Сербской, Федерацией БиГ, а также районом Брчко, немедленно после растаможки.

"Я искренне надеюсь, что в ближайший период остальные заказанных вакцин будет поступать в БиГ через равные промежутки времени и в количестве, будет соответствовать потребностям БиГ", - сказала Гуделевич, добавив, что они не имеют точных дат, когда другие поставки вакцин могли прибыть и с какими интервалами.

Как сообщается, процесс закупки вакцин с помощью механизма COVAX в БиГ начался в июле, а контракт был подписан 18 сентября 2020. Учитывая то, что БиГ не имеет государственного министерства здравоохранения, процесс координировался министерством гражданских дел.

Из-за задержки с доставкой вакцин через COVAX, Республика Сербская выделила 7,5 млн евро на приобретение 200 000 вакцин Sputnik V. К Республики Сербской уже поступило 42 000 российских вакцин.

Другому субъекту, Федерации БиГ, 10000 вакцин AstraZeneca подарила Сербия, и на данный момент это единственные вакцины, доступные в этой части БиГ.

Правительство Федерации БиГ также заключил контракт на поставку 500 тыс. Вакцин Sputnik V через местную фармацевтическую компанию Medimpex d.o.o., но сроки поставок были сорваны, и российская вакцина еще не поступила в Сараево.

Стоит отметить, что первой в Европе через платформу COVAX вакцину получила Молдова.

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Темы: вакцинацияБосния
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