Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше открыли памятник украинскому священнику, погибшему в Майданеке

Четверг, 25 марта 2021, 16:43
В Польше открыли памятник украинскому священнику, погибшему в Майданеке

В польском Люблине открыли памятник украинскому греко-католическому священнику Омеляну Ковчу, который помогал евреям, украинцам и полякам и погиб в концлагере Майданек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Facebook-страницу Польского института в Киеве.

 

"Сегодня на Дороге мучеников Майданека в Люблине открыли памятник выдающемуся гуманисту, отцу Омеляну Ковчу, пастырю концлагеря Майданек", - говорится в сообщении.

Гранитный монумент в память о священнослужителе был создан по инициативе Фонда духовной культуры пограничья. Памятник создан в Украине, украинскими скульпторами - Александром Дяченко и Мартой Дяченко. С трех сторон памятника на польском, украинском и еврейском языках выгравирован фрагмент письма, которое отец Ковч написал своей семье, находясь в концлагере, с просьбой не прилагать никаких усилий для его освобождения.

Отец Омелян Ковч во время Второй мировой войны помогал и спасал евреев, украинцев, поляков. В 1943 году в концлагере Майданек выполнял пастырскую службу, там же и погиб в 1944 году.

В 2001 году во время визита в Украину Папа Иоанн Павел II провозгласил отца Ковча блаженным священномучеником.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польшарелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Польша
В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
WSJ: Польша тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: