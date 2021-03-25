Германия будет требовать тесты на коронавирус у всех авиапассажиров

Путешественники, планирующие визит в Германию воздушным транспортом, с воскресенья должны пройти тестирование на коронавирус перед поездкой.

Об этом заявило Министерство здравоохранения Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Объявление было сделано для того, чтобы у авиакомпаний и пассажиров было время подготовиться к новым требованиям, говорится в сообщении министерства.

В настоящее время только путешественники, прибывающие из стран с особенно высоким уровнем инфицирования, должны проходить тестирование перед посадкой в самолет.

В министерстве заявили, что новые требования не коснутся летных экипажей. Путешественникам придется самим нести расходы по тестированию.

Германия пытается сдержать третью волну коронавирусных инфекций, которая вызвана в основном новыми и более передающимися вариантами болезни.

Канцлер Ангела Меркель и премьер-министры 16 земель страны решили, что тестирование перед вылетом станет обязательным условием для въезда в Германию.

Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность запрета на поездки в популярные туристические места за границей в связи с пандемией.

В начале недели правительство и земли Германии договорились отменить принятое решение об усилении локдауна на время предстоящих пасхальных праздников.