Болгария заявляет, что российские шпионы не причинили серьезного ущерба

Российская шпионская сеть, действовавшая в Софии, которую болгарские власти ликвидировала прошлой неделе, не нанесла серьезный ущерб безопасности страны и ее союзников по НАТО.

Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Сложно сказать, что произошла утечка важной информации. Часть ее была публичной", - сказал Каракачанов, добавив, что в течение шести месяцев группа из шести шпионов находилась под наблюдением болгарской военной разведки, контрразведки и прокуратуры.

Министр добавил, что "каждый, кто шпионил в пользу иностранного государства, должен быть наказан".

Генеральный прокурор Иван Гешев ранее говорил, что были раскрыты важные секреты, которые повлияли на безопасность Болгарии, НАТО и ЕС.

Власти Болгарии упоминали об утечке информации о новой модификации американских истребителей F-16 block 70, которые страна закупила в США в прошлом году.

Напомним, 22 марта МИД Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов.

18 марта в столице Болгарии Софии в ходе секретной операции задержали несколько человек, подозреваемых в шпионаже на Россию. Источники в правоохранительных органах утверждали, что задержанные шпионы не является россиянами.

Двое задержанных оказались болгарскими военнослужащими.

За полтора года шесть российских шпионов были выдворены из Болгарии. Они использовали дипломатическую службу в качестве прикрытия для своей деятельности.