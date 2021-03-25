Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгария заявляет, что российские шпионы не причинили серьезного ущерба

Четверг, 25 марта 2021, 20:38

Российская шпионская сеть, действовавшая в Софии, которую болгарские власти ликвидировала прошлой неделе, не нанесла серьезный ущерб безопасности страны и ее союзников по НАТО.

Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Сложно сказать, что произошла утечка важной информации. Часть ее была публичной", - сказал Каракачанов, добавив, что в течение шести месяцев группа из шести шпионов находилась под наблюдением болгарской военной разведки, контрразведки и прокуратуры.

Министр добавил, что "каждый, кто шпионил в пользу иностранного государства, должен быть наказан".

Генеральный прокурор Иван Гешев ранее говорил, что были раскрыты важные секреты, которые повлияли на безопасность Болгарии, НАТО и ЕС.

Власти Болгарии упоминали об утечке информации о новой модификации американских истребителей F-16 block 70, которые страна закупила в США в прошлом году.

Напомним, 22 марта МИД Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов.

18 марта в столице Болгарии Софии в ходе секретной операции задержали несколько человек, подозреваемых в шпионаже на Россию. Источники в правоохранительных органах утверждали, что задержанные шпионы не является россиянами.

Двое задержанных оказались болгарскими военнослужащими.

За полтора года шесть российских шпионов были выдворены из Болгарии. Они использовали дипломатическую службу в качестве прикрытия для своей деятельности.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: