Болгария заявляет, что российские шпионы не причинили серьезного ущерба
Российская шпионская сеть, действовавшая в Софии, которую болгарские власти ликвидировала прошлой неделе, не нанесла серьезный ущерб безопасности страны и ее союзников по НАТО.
Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
"Сложно сказать, что произошла утечка важной информации. Часть ее была публичной", - сказал Каракачанов, добавив, что в течение шести месяцев группа из шести шпионов находилась под наблюдением болгарской военной разведки, контрразведки и прокуратуры.
Министр добавил, что "каждый, кто шпионил в пользу иностранного государства, должен быть наказан".
Генеральный прокурор Иван Гешев ранее говорил, что были раскрыты важные секреты, которые повлияли на безопасность Болгарии, НАТО и ЕС.
Власти Болгарии упоминали об утечке информации о новой модификации американских истребителей F-16 block 70, которые страна закупила в США в прошлом году.
Напомним, 22 марта МИД Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов.
18 марта в столице Болгарии Софии в ходе секретной операции задержали несколько человек, подозреваемых в шпионаже на Россию. Источники в правоохранительных органах утверждали, что задержанные шпионы не является россиянами.
Двое задержанных оказались болгарскими военнослужащими.
За полтора года шесть российских шпионов были выдворены из Болгарии. Они использовали дипломатическую службу в качестве прикрытия для своей деятельности.