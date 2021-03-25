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Байден заявил, что планирует переизбраться в 2024 году

Четверг, 25 марта 2021, 22:42

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что планирует переизбраться на следующих выборах в 2024 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на своей первой пресс-конференции в должности.

"Да, мой план состоит в том, чтобы баллотироваться на переизбрание. Это моё ожидание", - сказал 78-летний Байден.

На вопрос, кто будет его напарником, Байден сказал, что он ожидает, что это будет нынешний вице-президент Камала Харрис: "Она отлично справляется. Она отличный партнер".

Следует отметить, что бывший президент США Дональд Трамп также объявил о своих планах переизбрания вскоре после начала своего первого срока.



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