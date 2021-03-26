Польша усиливает карантин из-за роста заражений COVID-19

Из-за неутешительных показателей заболеваемости коронавирусом власти Польши усиливают карантин с 27 марта.

Источник: DW

Детали: О соответствующем решении сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

Отмечается, что с 27 марта закрываются детские сады, спортивные учреждения, хозяйственные и мебельные магазины, парикмахерские. Кроме того, дополнительные ограничения будут касаться посещения служб в церквях: на 20 квадратных метров разрешено находиться только одному человеку.

Количество активных случаев коронавируса в Польше Снимок экрана: WORLDOMETERS

Планируется, что усиленный карантин будут действовать минимум две недели.

Глава правительства Матеуш Моравецкий призвал поляков провести пасхальные праздники дома. По его мнению, сейчас Польша проходит "тяжелый момент пандемии", что грозит коллапсом медицинской системы. "Мы в шаге от черты, переступив через которую мы не будем способны должным образом лечить пациентов, лечить наших граждан. Мы должны сделать все, чтобы избежать такого сценария. И мы все сделаем, чтобы такого сценария избежать", - сказал глава правительства.

Количество смертей от коронавируса в Польще Снимок экрана: WORLDOMETERS

Напомним: