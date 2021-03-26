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Палатный возглавил исполком "УДАРа" Кличко

Пятница, 26 марта 2021, 09:44
Фото с Facebook Палатного

Исполнительный комитет политичной партии "УДАР" возглавил экс-нардеп Артур Палатный.

Источник: глава партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Хочу сообщить о положительных изменениях в "УДАРе": исполком партии возглавил наш многолетний соратник, один из лидеров партии, Артур Палатный. Человек, который в "УДАРе" с момента создания".

Детали: По словам Кличко, Палатный является "профессионалом и опытным управленцем", и с его назначением начинается новый этап в развитии партии.

Лидер "УДАРа" отметил, что цель партии сегодня – вернуть веру украинцев в то, что успешное украинское государство, где царят закон и справедливость, возможно.

Артур Палатный был народным депутатом 7 (от "УДАРА") и 8 (от "БПП") созывов ВР.

Палатный почетный президент Киевской городской организации федерации бокса Украины.

Украинская правда
Темы: УдарВиталий Кличкопартии


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