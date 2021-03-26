Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден заверил ЕС в готовности работать с общими вызовами, включая РФ

Пятница, 26 марта 2021, 08:57
Байден заверил ЕС в готовности работать с общими вызовами, включая РФ
Фото с Facebook Байдена

Президент США Джо Байден принял участие в виртуальном саммите ЕС, подтвердив намерение оживить отношения между его страной и Евросоюзом.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по результатам саммита, сообщает "Европейская правда".

"На встрече с главами государств или правительств 27 стран-членов Европейского Союза под председательством президента Европейского совета Шарля Мишеля президент подтвердил свое стремление активизировать отношения между США и Европейским Союзом", - говорится в заявлении.

Байден заявил, что сильный ЕС отвечает интересам США, отметив общие демократические ценности и крупнейшее в мире торгово-инвестиционное партнерство.

Он призвал к тесному сотрудничеству по совместным вызовам, включая борьбу с COVID-19, борьбу с угрозой изменения климата, углубление экономических связей и укрепление демократии.

"Президент также выразил желание совместно работать над общими внешнеполитическими интересами, включая Китай и Россию", - отметили в Белом доме.

Кроме того, Байден отметил необходимость сотрудничества США и ЕС в Турции, на Южном Кавказе, в Восточной Европе и на Западных Балканах.

 

Темы: БайденСШАЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Байден
Кулеба не думает, что приглашение Украины в НАТО отложили для торга с Россией
Байден дал Пригожину совет
Байден не видит "реальной перспективы" использования ядерного оружия Путиным
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: