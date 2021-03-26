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Байден заверил ЕС в готовности работать с общими вызовами, включая РФ

Пятница, 26 марта 2021, 09:57
Фото с Facebook Байдена

Президент США Джо Байден принял участие в виртуальном саммите ЕС, подтвердив намерение оживить отношения между его страной и Евросоюзом.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по результатам саммита, сообщает "Европейская правда".

"На встрече с главами государств или правительств 27 стран-членов Европейского Союза под председательством президента Европейского совета Шарля Мишеля президент подтвердил свое стремление активизировать отношения между США и Европейским Союзом", - говорится в заявлении.

Байден заявил, что сильный ЕС отвечает интересам США, отметив общие демократические ценности и крупнейшее в мире торгово-инвестиционное партнерство.

Он призвал к тесному сотрудничеству по совместным вызовам, включая борьбу с COVID-19, борьбу с угрозой изменения климата, углубление экономических связей и укрепление демократии.

"Президент также выразил желание совместно работать над общими внешнеполитическими интересами, включая Китай и Россию", - отметили в Белом доме.

Кроме того, Байден отметил необходимость сотрудничества США и ЕС в Турции, на Южном Кавказе, в Восточной Европе и на Западных Балканах.

 

Темы: БайденСШАЕС


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