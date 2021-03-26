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Французские евродепутаты возмутились санкциями Украины за их поездку в оккупированный Крым

Пятница, 26 марта 2021, 10:04
Французские евродепутаты возмутились санкциями Украины за их поездку в оккупированный Крым

Французские евродепутаты, на которых Украина наложила санкции за поездку в Крым, считают их незаконными и собираются пожаловаться на такие действия президенту Европарламента.

Такое заявление от имени трех европарламентариев опубликовала Вирджини Жорон на сайте фракции "Идентичность и демократия", пишет "Европейская правда".

Жорон и ее коллеги Филипп Оливье и Жан-Лен Лакапель считают, что такие санкции похожи на "давление на парламентариев, действующих в рамках своего мандата".

"Право парламентариев свободно формировать свое мнение относительно ситуаций, с которыми они имеют дело, является ключевым принципом любого демократического парламента. Это включает и свободу передвижения для депутатов и отказ от любого принуждения", - пишут они.

Депутаты добавляют, что вместе с Тьерри Мариани, который под санкциями еще с 2015 года, будут обращать внимание президента Европарламента на это "покушение на ключевой принцип, необходимый для выполнения ими своих полномочий".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против нескольких французских евродепутатов, которые ездили в оккупированный Крым - наряду с санкциями против почти сотни российских компаний и физических лиц.

В документе не упоминается причина для введения санкций, но скорее всего это - визит в оккупированный Крыму летом 2020 года, для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Делегацию возглавлял депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

Напомним, Европарламент тогда дистанциировался от визита французских депутатов, отметив, что они не являются официальной делегацией. 

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