Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Французские евродепутаты возмутились санкциями Украины за их поездку в оккупированный Крым

Пятница, 26 марта 2021, 11:04

Французские евродепутаты, на которых Украина наложила санкции за поездку в Крым, считают их незаконными и собираются пожаловаться на такие действия президенту Европарламента.

Такое заявление от имени трех европарламентариев опубликовала Вирджини Жорон на сайте фракции "Идентичность и демократия", пишет "Европейская правда".

Жорон и ее коллеги Филипп Оливье и Жан-Лен Лакапель считают, что такие санкции похожи на "давление на парламентариев, действующих в рамках своего мандата".

"Право парламентариев свободно формировать свое мнение относительно ситуаций, с которыми они имеют дело, является ключевым принципом любого демократического парламента. Это включает и свободу передвижения для депутатов и отказ от любого принуждения", - пишут они.

Депутаты добавляют, что вместе с Тьерри Мариани, который под санкциями еще с 2015 года, будут обращать внимание президента Европарламента на это "покушение на ключевой принцип, необходимый для выполнения ими своих полномочий".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против нескольких французских евродепутатов, которые ездили в оккупированный Крым - наряду с санкциями против почти сотни российских компаний и физических лиц.

В документе не упоминается причина для введения санкций, но скорее всего это - визит в оккупированный Крыму летом 2020 года, для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Делегацию возглавлял депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

Напомним, Европарламент тогда дистанциировался от визита французских депутатов, отметив, что они не являются официальной делегацией. 



powered by lun.ua
Главное сегодня

В Раду могли бы попасть 6 партий, рейтинг лидеров немного вырос

Президентский рейтинг: поддержка Зеленского немного выросла

видео ЧВК Семенченко работала в интересах Коломойского – СМИ

Троим соратникам Медведчука объявили подозрение в госизмене

Резкий рост и новый "рекорд" Украины: более 18 тысяч больных COVID за сутки

Пандемия: Украина 7-я в мире по количеству летальных случаев в сутки

Все новости...
Последние новости
11:59
Ситуация с "Мотор Сич": Китай требует защитить интересы китайских инвесторов
11:54
Ермак: Дорожную карту "Минска" должны утверждать лидеры нормандской четверки
11:54
В Минздраве рассказали, когда и каким препаратом будут повторно вакцинировать против COVID-19 в Украине
11:53
инфографикаАкции за Стерненко поддерживают менее 30% украинцев – "Рейтинг"
11:37
В Раду могли бы попасть 6 партий, рейтинг лидеров немного вырос
11:29
Президентский рейтинг: поддержка Зеленского немного выросла
11:17
Курс валют на 26 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:04
Французские евродепутаты возмутились санкциями Украины за их поездку в оккупированный Крым
10:59
видео ЧВК Семенченко работала в интересах Коломойского – СМИ
10:58
Количество бизнесменов-украинцев в Польше продолжает расти
Все новости...