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Акции за Стерненко поддерживают менее 30% украинцев – "Рейтинг"

Пятница, 26 марта 2021, 11:53

Акции в поддержку заключенного Сергея Стерненка поддерживают 23% украинцев, но не хотят принимать в них участие.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Дословно: "43% опрошенных не поддерживают протестные акции в поддержку Сергея Стерненка, 23% поддерживают, но не хотят принимать в них участие, 4% и поддерживают, и готовы участвовать.

Безразлично к ним относятся 21% опрошенных. За три недели выросло количество тех, кто не поддерживает этих акций".

Детали: По результатам опроса, 74% слышали об акции в поддержку Стерненко, в ходе которой было повреждено здание Офиса президента (34% - много, 40% - что-то слышали). Четверть ничего не знают об этом. Поддержали действия протестующих лишь 14%, не поддержали - 70%.

 

65% считают, что нужно участников акции, которые повредили здание ОП, заставить убрать или выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. 20% за то, чтобы завести против них уголовные дела, вплоть до заключения. Лишь 9% за то, чтобы не реагировать на это.

 
 

Опрос провела соцгруппа "Рейтинг" 23-24 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 2500 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Украинская правда
Темы: опросСтерненкосоциология


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