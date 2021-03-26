Украина и Румыния возобновили совместное патрулирование границы на Дунае

Украинские и румынские пограничники возобновили совместное патрулирование границы на Дунае, которое приостанавливали в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, пишет "Европейская правда".

В нем принимают участие пограничники Измаильского отряда и подразделения Береговой охраны Констанцы пограничной полиции Румынии.

В течение этой недели патрулирование состоялись на участках отделов пограничной службы "Рени" и "Вилково" на украинских пограничных катерах, с соблюдением карантинных мер безопасности.

Практику совместных патрулирований ввели с октября 2017 года в рамках соглашения между правительствами обеих стран.

Это позволяет более эффективно противодействовать организованной преступной деятельности, незаконному пересечению границы и перевозке контрабанды, как и экономить ресурсы и обмениваться опытом.

Патрулирование осуществляется вблизи общей государственной границы и может реализовываться с использованием катеров и автотранспорта той страны, на территории которой осуществляется совместное патрулирование. Пограничники, которые осуществляют свою деятельность на территории другого государства, имеют такой же правовой статус, как и пограничники принимающей стороны.