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Макрон заявил о "мировой войне" нового типа из-за вакцин

Пятница, 26 марта 2021, 13:26
Макрон заявил о мировой войне нового типа из-за вакцин

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что ситуация в сфере производства вакцин от коронавируса является "мировой войной" нового типа, а для того, чтобы выстоять, Европа должна добиться суверенитета в этой сфере и противостоять влиянию Китая и России.

Об этом Макрон заявил после саммита лидеров стран ЕС в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

По словам Макрона, странам старого континента необходимо наладить выпуск вакцин на своей территории и строго ограничить экспорт препаратов за пределы ЕС.

"Европа - единственный континент, который экспортирует вакцины. Это единственный континент свободного мира, имеет настоящую стратегию и дипломатию в вопросе вакцин. Не для того, чтобы шантажировать те или иные страны, но чтобы выполнить наши международные обязательства", - сказал Макрон.

Французский президент добавил, что ситуация с вакцинами вызвала "мировую войну" нового типа.

"Нужно ясно понимать, что мы столкнулись с мировой войной нового типа, с атаками и попытками дестабилизации со стороны России, Китая, попытками влиять с помощью вакцин. Если мы хотим этому противостоять, нам необходим суверенитет в производстве вакцин", - отметил Макрона.

Напомним, 24 марта Еврокомиссия усилила механизм контроля за экспортом вакцин, предусматривающий возможность заблокировать экспорт определенной партии - добавив в него критерии взаимности и пропорциональности.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС экспортировал больше вакцин, чем использовал для прививок.

На видеосаммите 25 марта лидеры стран-членов ЕС договорились работать над увеличением производства и объемов поставок вакцин.

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Темы: Франциявакцинациявойна
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