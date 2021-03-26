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Российские хакеры осуществили атаку против депутатов Бундестага – СМИ

Пятница, 26 марта 2021, 15:41
Фото de-online.ru

Немецкий Бундестаг пережил очередную атаку российских хакеров.

Об этом в пятницу сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

По информации издания, хакеры атаковали компьютеры как минимум семи депутатов Бундестага и 31 депутата региональных парламентов.

Большинство атакованных политиков принадлежат к правящим партиям ХДС/ХСС и СДПГ.

Утверждается, что атаку осуществила группа хакеров Ghostwriter через фишинговые электронные письма.

Пока не ясно, удалось ли хакерам завладеть данными. Специалисты по безопасности подозревают, что за атакой стоит ГРУ.

В правительственных кругах заявляют, что нападению подверглись не только депутаты парламента, но и политические активисты в Гамбурге и Бремене.

Когда случилась хакерская атака, не сообщается.

Группа Ghostwriter, которую подозревают в нападении, существует давно. По словам IT-экспертов, ранее она была известна как организация, которая занимается "взломами и утечками" и которая в первую очередь проводила кампании по дезинформации.

Хакеры получали доступ к популярным новостным сайтам или блогам, чтобы публиковать фейковые статьи или фотографии. Например, в сообщении, размещенном на балтийском сайте 25 сентября 2019 года, утверждалось, что немецкие солдаты НАТО осквернили еврейское кладбище в Литве.

В сообщении 7 июня 2018 года утверждалось, что танк НАТО наехал на ребенка в Литве. Также хакеры распространяли фальшивые письма и цитаты от имени генералов НАТО.

Темы: ГерманияРосcияхакеры


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