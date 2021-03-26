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Министр реинтеграции Резников задекларировал почти 10,5 млн зарплаты

Пятница, 26 марта 2021, 14:44
Министр реинтеграции Резников задекларировал почти 10,5 млн зарплаты

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в 2020 году получил 10 миллионов 463 тысячи гривен зарплаты.

Источник: ежегодная декларация Резникова за 2020 год, размещенная на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК)

Детали: Резников указал в доходах как заработную плату, полученную по основному месту работы, 498 275 гривен и 9 937 888 гривен (вместе – 10 436 163 гривен), но не уточнил, какая работа так оплачивалась.

Кроме того, чиновник получил 1 533 грн банковских процентов и 9 486 грн страховых выплат, еще 4 571 грн "дополнительного блага".

Его жена Юлия Зорий за прошлый год задекларировала 637 тысяч грн доходов в виде гонораров и выплат по гражданско-правовым договорам.

Согласно декларации, Резников владеет двумя квартирами в Киеве (167,5 и 103,6 кв м), третью еще одной столичной квартиры (33,33% от 72,9 кв м, другими двумя третями владеет его брат Константин), а также арендует часть квартиры в Козине. Его жена также имеет квартиру в Киеве (44,3 кв м), но проживает в Козине.

Резников также задекларировал 7 земельных участков в Киевской области: шесть в Кийлове (общей площадью 11 138 кв м) и один в Княжичах (2 000 кв м).

Вице-премьер владеет тремя легковыми автомобилями (Audi A8, Volkswagen Amarok, Porsche Boxster), прицепом (TIKI-TREILER), багги (Kawasaki TERYX UTV), квадроциклом (Kawasaki BRUTE FORCE ATV). Его жена владеет автомобилем Mini Cooper Countryma.

Как ценные вещи Резников указал два охотничьих карабина (Zbroyar Z-008 и Blaser R8 300 Win Mag), а также три единицы наручных часов (Vacheron Constantin, Patek Philippe, Breguet).

Резников является владельцем 28,27% акций двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах: Flings Advisors S.A. и Live Earth Ltd.

Согласно декларации, министр держит 255 тысяч евро наличными, а на банковских счетах имеет: в украинских банках – порядка 237 тысяч гривен, 16,5 тысячи долларов и 3 520 евро, в американском Preferred Bank – 48,7 тысячи долларов, в банке Лихтенштейна Liechtensteinische Landesbank – 72,4 тысячи долларов.

Кроме того, вице-премьер также одолжил 1,1 млн долларов гражданке Украины. .

Справка: Алексей Резников стал вице-премьер-министром – министром реинтеграции временно оккупированных территорий 4 марта 2020 года. До этого он был представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (с 18 сентября 2019 года). Ранее в разное время Резников был столичным депутатом, секретарем Киевсовета, заместителем главы КГГА.

В ноябре 2018 года Резников возобновил юридическую практику в качестве партнера "Юридической фирмы "Астерс", но после назначения в Кабмин вышел из состава партнеров "Астерс".

За 2019 год он задекларировал 21 млн грн доходов.

Алена Рощенко, УП

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Темы: декларацииКабинет министров
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