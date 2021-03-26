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Правительство Болгарии разрешило открыть гипермаркеты, а через 5 часов отменило решение

Пятница, 26 марта 2021, 16:09

Премьер-министр Бойко Борисов и правительство Болгарии изменили меры по COVID-19 в стране впервые за 10 дней, позволив открывать крупные магазины непродовольственных товаров, но отменили решение всего через пять часов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Представители сферы услуг обвинили Борисова в непоследовательности после того, как он снова изменил меры.

Ранее ассоциации рестораторов обвинили правительство в принятии популистских решений перед выборами 4 апреля.

"Вы делаете из нас дураков!" - заявили владельцы ресторанов, настаивая на том, чтобы все оставалось или открытым, или закрытым после того, как локдаун был продлен на 20 дней.

В конце февраля премьер-министр приказал министру здравоохранения Костадину Ангелову разрешить открытие ресторанов 1 марта, несмотря на очевидный рост числа новых случаев инфицирования. Тогда Борисов пояснил, что "болгарская модель" борьбы с пандемией известна во всей Европе.

Болгария устанавливает новые рекорды по ежедневным инфекциям, страна входит в число мировых лидеров по смертности от COVID на душу населения.

Во время первой волны пандемии в апреле прошлого года правительство также меняло правила ношения масок, и граждане в течение нескольких дней не могли понять, какие именно меры действовали.

Темы: Болгариякоронавирус


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