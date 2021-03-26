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На Донетчине от коронавируса умер 2-месячный ребенок

Пятница, 26 марта 2021, 17:25

В Мариуполе Донецкой области умер 2-месячный мальчик, который имел патологии новорожденного и заразился коронавируса.

Источник: Сайт города Мариуполя, который цитирует главного детского инфекциониста городской больницы №4 Андрея Серветника.

Прямая речь: "Состояние ребенка было очень тяжелым. В реанимации мальчик пробыл сутки, врачи сделали все возможное. У нас есть все современные лекарства в достаточном количестве, у нас профессиональные врачи.

Но вы видите, какая у нас пандемия и случаи COVID-19  , обремененные другими болезнями. Спасти мальчика не удалось".

Детали: Ребенка в МТМО здоровья матери и ребенка доставили 13 марта.  У него наблюдался недобор веса и несколько сопутствующих заболеваний. Тесты на коронавирус у мамы и малыша были отрицательными.

По словам Серветника, уже в больнице у мамы поднялась температура, ей сделали повторный тест на COVID-19.  Он оказался положительным.

22 марта COVID-19 обнаружили у ребенка. Его перевезли в реанимацию детского инфекционного отделения с диагнозом COVID-19, дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией. Спасти ребенка не удалось.

По факту смерти ребенка специальная комиссия проводит расследование.

Темы: коронавирусМариупольдети


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