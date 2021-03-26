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Экс-лидер Шотландии создал партию, которая будет добиваться независимости от Британии

Пятница, 26 марта 2021, 17:39
Экс-лидер Шотландии создал партию, которая будет добиваться независимости от Британии
Фото: news.sky.com

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд в пятницу объявил о создании новой политической партии, которая будет выступать за независимость от Великобритании, чтобы принять участие в майских выборах в шотландский парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Я объявляю о запуске новой политической силы: партии "Альба", - заявил Салмонд.

Он сообщил, что партия будет стремиться попасть в парламент, чтобы создать "супербольшинство" для достижения независимости от Великобритании.

Салмонд, бывший лидер Шотландской национальной партии, возглавлял правительство Шотландии в течение семи лет до 2014 года и способствовал росту поддержки независимости Шотландии.

Он был наиболее заметным сторонником независимости на референдуме 2014 года, на котором шотландцы отказались выйти из состава Великобритании.

Салмонд и нынешний лидер Шотландии Никола Стерджен были близкими друзьями и союзниками, но разошлись после того, как несколько женщин подали в его адрес жалобы о сексуальных домогательствах. Салмонд был оправдан в 2020 году и представил себя жертвой сговора с целью вытеснить его из общественной жизни.

Салмонд заявил, что партия "Альба" проведет положительную кампанию за независимость и выдвинет кандидатов по всей Шотландии.

Выборы в шотландский парламент состоятся 6 мая.

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Темы: Великобританияпартии
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