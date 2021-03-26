Посол ЕС в Украине сделал прививку вакциной AstraZeneca
Пятница, 26 марта 2021, 19:10
Глава Представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас сделал прививку от коронавируса.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Маасикас написал в Twitter.
"Замечательный способ закончить неделю!", - написал посол ЕС, добавив фото с записью о вакцинации в медицинской карте.
Маасикас получил первую дозу вакцины производства компании AstraZeneca.
Напомним, Регулятор ЕС в сфере лекарственных средств (ЕМА) добрил новые площадки для производства вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca в Нидерландах, Германии и Швейцарии.
25 марта лидеры стран-членов ЕС на саммите договорились работать над увеличением производства и объемов поставок вакцин.