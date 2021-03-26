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ЕС и США не понравился проект "Слуги народа" в рамках судебной реформы

Пятница, 26 марта 2021, 20:32

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в пятницу призвали главу комитета правовой политики Верховной Рады Андрея Костина усовершенствовать законопроект о восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление, обнародованное представительством ЕС в Twitter.

"Посольство США и делегация ЕС в Украине встретились с председателем комитета правовой политики Верховной Рады Костиным. Необходимые совершенствования законопроекта о восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей для обеспечения независимости комиссии по отбору ВККС и значимой роли независимых экспертов", - говорится в заявлении.

Речь о законопроекте №3711-д "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины", который Верховная Рада приняла в первом чтении 3 марта.

Законопроект регулирует процедуру отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей. Костин ("Слуга народа"), председатель комитета ВР по вопросам правовой политики, является одним из инициаторов законопроекта.

ВККС - один из двух органов, которые определяют качество и добродетель судей в Украине. Именно ВККС проводит конкурсы на все судейские должности.

Ранее послы стран "Большой семерки" заявили, что готовы выдвинуть экспертов для участия в создании ВККС в Украине.



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