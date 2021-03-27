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На Закарпатье ожидаются лавины, на Волыни может затопить дорогу и дворы

Суббота, 27 марта 2021, 09:18

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности на Закарпатье.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 28 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)".

Детали: Кроме того, 27-29 марта при дальнейшем повышении уровня воды в реке Стырь возможно достижение отметки затопления коммунальной дороги и хозяйственных сооружений, дворов в Маневичском районе Волынской области (уровень опасности желтый).

Украинская правда
Темы: ГСЧСпогода


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