На Закарпатье ожидаются лавины, на Волыни может затопить дорогу и дворы

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности на Закарпатье.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 28 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)".

Детали: Кроме того, 27-29 марта при дальнейшем повышении уровня воды в реке Стырь возможно достижение отметки затопления коммунальной дороги и хозяйственных сооружений, дворов в Маневичском районе Волынской области (уровень опасности желтый).