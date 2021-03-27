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Готовим зонтики: в воскресенье в большинстве областей дожди

Суббота, 27 марта 2021, 10:50
Готовим зонтики: в воскресенье в большинстве областей дожди

В воскресенье на большей части территории Украины ожидаются дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Дожди пройдут в западных и центральных областях, а также в Черниговской, Одесской и Николаевской.

В восточных и Херсонской областях осадков не ожидается.

Температура воздуха на западе Украины в воскресенье днем ​​+7+10 градусов, в центральных и восточных областях +9+11, на юге до 13 тепла.

 

Ночью небольшие заморозки возможны лишь в Донецкой, Луганской и Сумской областях.

В Киеве и области 28 марта ночью без осадков, днем ​​дождь. Температура ночью 1-3 тепла, днем ​​+9+11. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Украинская правда

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Темы: погода
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