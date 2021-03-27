Готовим зонтики: в воскресенье в большинстве областей дожди
Суббота, 27 марта 2021, 11:50
В воскресенье на большей части территории Украины ожидаются дожди.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: Дожди пройдут в западных и центральных областях, а также в Черниговской, Одесской и Николаевской.
В восточных и Херсонской областях осадков не ожидается.
Температура воздуха на западе Украины в воскресенье днем +7+10 градусов, в центральных и восточных областях +9+11, на юге до 13 тепла.
Ночью небольшие заморозки возможны лишь в Донецкой, Луганской и Сумской областях.
В Киеве и области 28 марта ночью без осадков, днем дождь. Температура ночью 1-3 тепла, днем +9+11. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Украинская правда