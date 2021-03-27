Байден возмутился изменениями в избирательное законодательство Джорджии

Президент США Джо Байден резко раскритиковал изменения в избирательное законодательство в штате Джорджия, которые вступили в силу вечером 25 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

98-страничный проект запрещает давать воду и пищу людям, которые ожидают в очереди, чтобы проголосовать, устанавливает дополнительные требования для идентификации личности избирателя и сокращает временные рамки ряда процедур. Среди прочего, временные рамки для голосования заранее сокращают с 3 недель до 1 недели, а для запроса на бюллетень для дистанционного голосования - с 6 месяцев до 78 дней.

Избиратели, которые голосуют не на своем участке, но в пределах округа, должны будут бросить бюллетень в определенные часы, иначе он не будет засчитан, а также обязаны будут заполнить объяснение, почему не успели проголосовать на своем участке.

Байден назвал изменения возмутительными, "неамериканскими" и "законами Джима Кроу в 21 веке" (законы о расовой сегрегации - ред.).

"Этот закон, как многие другие, которые продвигаются республиканцами по всей стране, является вопиющей атакой против Конституции и добропорядочности, - говорится в официальном заявлении президента. - Проект ограничивает часа голосования так, что многие работающие люди могут не успеть проголосовать, он устанавливает жесткие ограничения на дистанционное голосование, что лишит права голоса множество избирателей. И он криминализирует предоставление воды избирателям, которые ждут в очередях - очередях, которые сами же создали чиновники-республиканцы, непропорционально уменьшив количество участков в районах с темнокожим населением".

Байден обратился к Конгрессу с призывом задействовать федеральные механизмы защиты избирателей, чтобы остановить эти изменения.

"Это должно закончиться. За нами - моральный и конституционный долг действовать", - подчеркнул он.

Критически высказался и лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер.

"С 2012 года в Джорджии закрыли более 200 избирательных участков. Избирателям в округах с преимущественно темнокожим населением теперь надо ждать примерно в 8 раз дольше, чем избирателям в основном белых округах. А теперь запрещают еще и давать воду людям, которые ждут в очередях - те же, кто эти очереди создали", - написал он.

Как отмечает NBC, на последних выборах людям местами пришлось ожидать по 10 часов.

Експрезидент Дональд Трамп в свою очередь приветствовал изменения.

Напомним, Джо Байден стал первым кандидатом от Демократической партии, победившим в Джорджии за последние 28 лет - после Билла Клинтона в 1992 году. Победу Байдена в значительной степени обеспечила поддержка пригородов Атланты, особенно темнокожего населения.

Это один из один из штатов, где кандидаты шли с минимальным отрывом и победителя трудно было спрогнозировать до последнего. Из-за столь незначительного отрыва в штате пересчитывали все голоса вручную, но проверка все равно подтвердила победу Байдена.