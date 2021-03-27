Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден возмутился изменениями в избирательное законодательство Джорджии

Суббота, 27 марта 2021, 13:26

Президент США Джо Байден резко раскритиковал изменения в избирательное законодательство в штате Джорджия, которые вступили в силу вечером 25 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

98-страничный проект запрещает давать воду и пищу людям, которые ожидают в очереди, чтобы проголосовать, устанавливает дополнительные требования для идентификации личности избирателя и сокращает временные рамки ряда процедур. Среди прочего, временные рамки для голосования заранее сокращают с 3 недель до 1 недели, а для запроса на бюллетень для дистанционного голосования - с 6 месяцев до 78 дней.

Избиратели, которые голосуют не на своем участке, но в пределах округа, должны будут бросить бюллетень в определенные часы, иначе он не будет засчитан, а также обязаны будут заполнить объяснение, почему не успели проголосовать на своем участке.

Байден назвал изменения возмутительными, "неамериканскими" и "законами Джима Кроу в 21 веке" (законы о расовой сегрегации - ред.).

"Этот закон, как многие другие, которые продвигаются республиканцами по всей стране, является вопиющей атакой против Конституции и добропорядочности, - говорится в официальном заявлении президента. - Проект ограничивает часа голосования так, что многие работающие люди могут не успеть проголосовать, он устанавливает жесткие ограничения на дистанционное голосование, что лишит права голоса множество избирателей. И он криминализирует предоставление воды избирателям, которые ждут в очередях - очередях, которые сами же создали чиновники-республиканцы, непропорционально уменьшив количество участков в районах с темнокожим населением".

Байден обратился к Конгрессу с призывом задействовать федеральные механизмы защиты избирателей, чтобы остановить эти изменения.

"Это должно закончиться. За нами - моральный и конституционный долг действовать", - подчеркнул он.

Критически высказался и лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер.

"С 2012 года в Джорджии закрыли более 200 избирательных участков. Избирателям в округах с преимущественно темнокожим населением теперь надо ждать примерно в 8 раз дольше, чем избирателям в основном белых округах. А теперь запрещают еще и давать воду людям, которые ждут в очередях - те же, кто эти очереди создали", - написал он.

Как отмечает NBC, на последних выборах людям местами пришлось ожидать по 10 часов.

Експрезидент Дональд Трамп в свою очередь приветствовал изменения.

Напомним, Джо Байден стал первым кандидатом от Демократической партии, победившим в Джорджии за последние 28 лет - после Билла Клинтона в 1992 году. Победу Байдена в значительной степени обеспечила поддержка пригородов Атланты, особенно темнокожего населения.

Это один из один из штатов, где кандидаты шли с минимальным отрывом и победителя трудно было спрогнозировать до последнего. Из-за столь незначительного отрыва в штате пересчитывали все голоса вручную, но проверка все равно подтвердила победу Байдена.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
США
Залужный рассказал Милли о наступлении и определенных успехах ВСУ 
США продолжают искать способ, как доставить украинское зерно миру – посол
Санкции против топ-чиновников РФ и двух приспешников Пригожина ввели США
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: