Новые протесты против закона о полиции в Англии: столкновения и 10 задержанных

В английском Бристоле вечером 26 марта вновь собрался протест против законопроекта о расширении полномочий полиции. Акция началась мирно, но поздно вечером переросла в столкновения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Проект, против которого протестуют люди, предоставит полиции Англии и Уэльса больше прав устанавливать условия проведения мирных протестов, в том числе если их сочтут слишком шумными или вредными по другой причине.

На акцию с лозунгом "Kill the Bill 'в центр города еще днем ​​вышли около тысячи человек. Люди выкрикивали "Справедливость для Сары" (Cара Эверард, которую похитили на улице и убили в начале марта, подозреваемый - сотрудник полиции Лондона) И "Кого вы защищаете". Некоторые включили музыку и танцевали.

Перед началом протеста полиция призвала не идти на него, ссылаясь на риск распространения коронавируса.

Около 10 вечера, когда полиция потребовала от людей разойтись, начались столкновения.

Отдельные протестующие бросали в полицию камни, бутылки и яйца, светили лазерами в лица и запускали фейерверки.

Журналист Daily Mirror Мэттью Дреш пожаловался, что к нему применили силу, несмотря на то, что он освещал протест как репортер и не представлял никакой угрозы для правоохранителей.

Police assaulted me at the Bristol protest even though I told them I was from the press. I was respectfully observing what was happening and posed no threat to any of the officers. I have muted the latter part of the video to spare you all the pain of hearing my shrill voice. pic.twitter.com/a7a0Nnw0bG