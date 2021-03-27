Новые протесты против закона о полиции в Англии: столкновения и 10 задержанных

В английском Бристоле вечером 26 марта вновь собрался протест против законопроекта о расширении полномочий полиции. Акция началась мирно, но поздно вечером переросла в столкновения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Проект, против которого протестуют люди, предоставит полиции Англии и Уэльса больше прав устанавливать условия проведения мирных протестов, в том числе если их сочтут слишком шумными или вредными по другой причине.

На акцию с лозунгом "Kill the Bill 'в центр города еще днем ​​вышли около тысячи человек. Люди выкрикивали "Справедливость для Сары" (Cара Эверард, которую похитили на улице и убили в начале марта, подозреваемый - сотрудник полиции Лондона) И "Кого вы защищаете". Некоторые включили музыку и танцевали.

Перед началом протеста полиция призвала не идти на него, ссылаясь на риск распространения коронавируса.

Protestors chanting “our streets” and “kill the bill” are now heading through #Bristol city centre towards Bridewell Police Station @SkyNews pic.twitter.com/GSK8RdL3zG — Dan Whitehead (@danwnews) March 26, 2021

Около 10 вечера, когда полиция потребовала от людей разойтись, начались столкновения.

Отдельные протестующие бросали в полицию камни, бутылки и яйца, светили лазерами в лица и запускали фейерверки.

Журналист Daily Mirror Мэттью Дреш пожаловался, что к нему применили силу, несмотря на то, что он освещал протест как репортер и не представлял никакой угрозы для правоохранителей.

Police assaulted me at the Bristol protest even though I told them I was from the press. I was respectfully observing what was happening and posed no threat to any of the officers. I have muted the latter part of the video to spare you all the pain of hearing my shrill voice. pic.twitter.com/a7a0Nnw0bG — Matthew Dresch (@MatthewDresch) March 27, 2021

За вечер задержали 10 человек, из них троих - за их действия во время беспорядков в прошлое воскресенье, 21 марта.

Премьер-министр Борис Джонсон на следующий день осудил действия протестующих, которые прибегали к насилию.

"Наша полиция не должна оказываться под обстрелом из камней, бутылок и феерверков со стороны толпы, настроенной на насилие и погромы. Полиция и город имеют мою полную поддержку", - заявил он.

Напомним, первая акция собралась днем ​​21 марта. Сначала протест происходил мирно, но впоследствии перерос в беспорядки, в ходе которых сожгли два полицейских автомобиля и побили стекла в участке. В результате столкновений получили травмы более 20 правоохранителей, из них двое - серьезные, семь протестующих задержали.

На следующем собрании вечером 23 марта обошлось без жестких столкновений, но задержали 14 человек.