Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новые протесты против закона о полиции в Англии: столкновения и 10 задержанных

Суббота, 27 марта 2021, 14:52
Новые протесты против закона о полиции в Англии: столкновения и 10 задержанных

В английском Бристоле вечером 26 марта вновь собрался протест против законопроекта о расширении полномочий полиции. Акция началась мирно, но поздно вечером переросла в столкновения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Проект, против которого протестуют люди, предоставит полиции Англии и Уэльса больше прав устанавливать условия проведения мирных протестов, в том числе если их сочтут слишком шумными или вредными по другой причине.

На акцию с лозунгом "Kill the Bill 'в центр города еще днем ​​вышли около тысячи человек. Люди выкрикивали "Справедливость для Сары" (Cара Эверард, которую похитили на улице и убили в начале марта, подозреваемый - сотрудник полиции Лондона) И "Кого вы защищаете". Некоторые включили музыку и танцевали.

Перед началом протеста полиция призвала не идти на него, ссылаясь на риск распространения коронавируса.

Около 10 вечера, когда полиция потребовала от людей разойтись, начались столкновения.

Отдельные протестующие бросали в полицию камни, бутылки и яйца, светили лазерами в лица и запускали фейерверки.

Журналист Daily Mirror Мэттью Дреш пожаловался, что к нему применили силу, несмотря на то, что он освещал протест как репортер и не представлял никакой угрозы для правоохранителей.

За вечер задержали 10 человек, из них троих - за их действия во время беспорядков в прошлое воскресенье, 21 марта.

Премьер-министр Борис Джонсон на следующий день осудил действия протестующих, которые прибегали к насилию.

"Наша полиция не должна оказываться под обстрелом из камней, бутылок и феерверков со стороны толпы, настроенной на насилие и погромы. Полиция и город имеют мою полную поддержку", - заявил он.

Напомним, первая акция собралась днем ​​21 марта. Сначала протест происходил мирно, но впоследствии перерос в беспорядки, в ходе которых сожгли два полицейских автомобиля и побили стекла в участке. В результате столкновений получили травмы более 20 правоохранителей, из них двое - серьезные, семь протестующих задержали.

На следующем собрании вечером 23 марта обошлось без жестких столкновений, но задержали 14 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Великобритания
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Британия назвала имя нового посла в Украине
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: