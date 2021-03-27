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В Беларуси силовики мешают проведению протестной акции, есть задержанные

Суббота, 27 марта 2021, 16:26

В субботу, 27 марта, белорусская оппозиция планировала проведение акции протеста, но массовому собранию граждан мешают силовики, которые в течение дня проводят точечные задержания.

Источник: TUT.BY, правозащитный центр "Весна"

Детали: По данным правозащитников, в субботу были задержаны 49 человек, в том числе и журналисты.

Точечные задержания потенциальных митингующих в Минске начались около 14:00, людей хватали во дворах и на улицах, прилегающих к центральной части города.

Задержаны 5 журналистов: редакторы портала TUT.BY Анна Калтыгина и Галина Уласик, главный редактор газеты "Наша Ніва" Егор Мартинович, репортер Катерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан.

Предыстория: На 27 марта белорусской оппозицией был анонсирован митинг. Ожидалось, что он станет первым массовым протестным выходом противников Александра Лукашенко в этом году.

После такого анонса в район площади Бангалор в Минске (указывалось как место сбора) были стянуты спецтехника и силовики.

Темы: БеларусьЛукашенкоакцииСМИ


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