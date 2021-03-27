В Румынии – рекордное количество "тяжелых" пациентов с коронавирусом

В Румынии число госпитализированных больных с коронавирусом в тяжелом состоянии достигло нового максимума с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В больницах находятся всего 12332 пациентов с коронаврусом, из них 1373 - в реанимации.

За последние сутки зарегистрировали 5869 новых заражений и 162 смерти. Перед этим показатели несколько дней были выше 6000. Пока что это существенно меньше, чем самые высокие показатели осенней волны, когда регистрировали более 9000 новых больных в сутки.

Отметим, население Румынии примерно вдвое меньше, чем население Украины - около 20 млн человек.

Ранее в правительстве объявили, что не будут запрещать посещение богослужений на Пасху, несмотря на рост количества заражений и риск переполнения больниц.