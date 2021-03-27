Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Румынии – рекордное количество "тяжелых" пациентов с коронавирусом

Суббота, 27 марта 2021, 15:34
В Румынии – рекордное количество тяжелых пациентов с коронавирусом
Фото: cotidianul

В Румынии число госпитализированных больных с коронавирусом в тяжелом состоянии достигло нового максимума с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В больницах находятся всего 12332 пациентов с коронаврусом, из них 1373 - в реанимации.

За последние сутки зарегистрировали 5869 новых заражений и 162 смерти. Перед этим показатели несколько дней были выше 6000. Пока что это существенно меньше, чем самые высокие показатели осенней волны, когда регистрировали более 9000 новых больных в сутки.

Отметим, население Румынии примерно вдвое меньше, чем население Украины - около 20 млн человек.

Ранее в правительстве объявили, что не будут запрещать посещение богослужений на Пасху, несмотря на рост количества заражений и риск переполнения больниц.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусРумынияэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: