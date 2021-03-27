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В Барселоне 5 тысяч человек приглашают на концерт для Covid-эксперимента

Суббота, 27 марта 2021, 18:37
В Барселоне 5 тысяч человек приглашают на концерт для Covid-эксперимента
Фото: Dannikonov

В Барселоне организуют экспериментальный концерт для 5000 зрителей, чтобы проверить, насколько безопасно проводить такие массовые мероприятия, когда все гости имеют отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Концерт, что состоится вечером 27 марта, организуется со специальным разрешением от органов здравоохранения. На него рекомендовали не бронировать билеты людям, которые знают, что контактировали с больным коронавирусом, и людям, которые имеют болезни сердечно-сосудистой системы или больны раком.

Те, кто приобрел билет, утром должны были появиться на быстрый антиген-тест в один из указанных пунктов. Финальным пропуском на концерт для них будет отрицательный результат теста, сообщение о котором приходит на мобильный телефон. На концерте для зрителей не предполагается никаких ограничений по дистанции, но маска будет обязательной.

На утро 27 марта все билеты на концерт были проданы. В их стоимость - 23-28 евро - входили в том числе стоимость теста и маски, которую выдадут на входе.

Также зрители дают согласие на то, что если они в ближайшее время заболеют и получат положительный тест, органы здравоохранения передадут эти данные организаторам концерта.

Через несколько недель после мероприятия команда сравнит показатель заболеваемости среди 5000 зрителей и среди населения в целом, чтобы посмотреть, наблюдается большая заболеваемость среди зрителей концерта.

Это уже второй подобный эксперимент. Первый состоялся для 500 человек в декабре. По заключению организаторов, скрининг перед концертом вместе с масочным режимом успешно предупредили заражения, при том, что на мероприятии не было требования к соблюдению дистанции.

Похожие экспериментальные мероприятия организуют в Нидерландах - уже состоялась вечеринка в танцклубе и 27 марта состоится футбольный матч с 5000 зрителями.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусИспания
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