Первым городом с "паспортами вакцинации" в США стал Нью-Йорк

В Нью-Йорке ввели так называемые "паспорта вакцинации", которые позволят привитым против Covid людям беспрепятственно участвовать в массовых мероприятиях и передвигаться по стране.

Источник: USA Today

Детали: Специальное приложение Excelsior Pass содержит данные о вакцинации гражданина или о недавнем отрицательном тесте на Covid-19. Скачать Excelsior Pass на смартфоны или другие устройства можно уже с пятницы.

После идентификации в приложении привитый человек получает код-пропуск, работающий по принципу электронных билетов.

Пропуск уже с понедельника будет действовать для десятков выставочных, художественных, развлекательных площадок по всей стране. Также наличие "паспортов вакциниции" позволит гражданам США увеличивать количество приглашенных на свадебные вечеринки или на другие мероприятия.

"Паспорта вакцинации" в Нью-Йорке финансируются из бюджета штата и были созданы на цифровой платформе IBM с использованием технологии блокчейн.

Напомним: 17 марта Еврокомиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока. 25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по этому предложению.