Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Первым городом с "паспортами вакцинации" в США стал Нью-Йорк

Суббота, 27 марта 2021, 19:58
Первым городом с паспортами вакцинации в США стал Нью-Йорк

В Нью-Йорке ввели так называемые "паспорта вакцинации", которые позволят привитым против Covid людям беспрепятственно участвовать в массовых мероприятиях и передвигаться по стране.

Источник: USA Today

Детали: Специальное приложение Excelsior Pass содержит данные о вакцинации гражданина или о недавнем отрицательном тесте на Covid-19. Скачать Excelsior Pass на смартфоны или другие устройства можно уже с пятницы.

После идентификации в приложении привитый человек получает код-пропуск, работающий по принципу электронных билетов.

Пропуск уже с понедельника будет действовать для десятков выставочных, художественных, развлекательных площадок по всей стране. Также наличие "паспортов вакциниции" позволит гражданам США увеличивать количество приглашенных на свадебные вечеринки или на другие мероприятия.

"Паспорта вакцинации" в Нью-Йорке финансируются из бюджета штата и были созданы на цифровой платформе IBM с использованием технологии блокчейн.

Напомним: 17 марта Еврокомиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока. 25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по этому предложению.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: