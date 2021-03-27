Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Укрзализныця" сообщила, в каких "красных" зонах ограничено движение поездов

Суббота, 27 марта 2021, 23:23

В "Укрзализныце" из-за введения карантина в ряде регионов внесли изменения в порядок перевозки пассажиров.

Источник: пресс-служба УЗ

Детали: По состоянию на 27 марта пассажирские перевозки в "красных" зонах происходят по следующему сценарию.

  • Черниговская область - "красная зона" с 00:00 29 марта, ограничения высадки-посадки пока не вводятся,
  • Николаевская область - до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет,
  • Львовская область - высадка-посадка пассажиров не ограничена до 30 марта включительно,
  • Киев и Киевская область - ограничений высадки-посадки нет,
  • Сумская область - ограничений высадки-посадки нет,
  • Одесская область - ограничений высадки-посадки нет.

Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничения продажи билетов и высадки-посадки продлено до 6 апреля включительно. Назначено 8 спецрейсов в закарпатском и буковинском направлениях.

Ровенскую и Черкасскую области не перевели в "красные" зоны, поэтому ограничения движения не применяются.

При этом сохранение движения по Черниговской области, несмотря на карантин, в УЗ объяснили тем, что необходимо обеспечить перевозки медицинских работников.

Дословно: "Учитывая интенсивное сообщение (Черниговщины - УП) со столицей (только по Нежинскому направлению 24 рейса в день), которым в том числе пользуется медперсонал, решено пока не ограничивать железнодорожное движение в регионе. В течение недели будет доработан вопрос безопасной транспортировки для жителей области, контроля наполняемости поездов и соблюдение масочного режима".

Украинская правда
Темы: Укрзализныцякарантинкоронавирустранспорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Бразилии объявили о создании новой вакцины против Covid

В ночь на воскресенье Украина переходит на летнее время

Китай объявил о введении ответных санкций против США и Канады

Семенченко находится в больнице и к нему не пускают – адвокат

Агрессивный "британский" штамм Covid распространился по всей Украине – Степанов

Немецкие врачи призывают ввести жесткий локдаун

Все новости...
Укрзализныця
Степанов требует от "Укрзализныци" принимать в свои больницы COVID-больных
Криклий назвал причины увольнения Жмака
"Укрзализныця" с 15 апреля возобновляет пятидневную рабочую неделю
Последние новости
23:59
В Бразилии объявили о создании новой вакцины против Covid
23:23
"Укрзализныця" сообщила, в каких "красных" зонах ограничено движение поездов
22:56
В Сербии начали вакцинировать иностранцев
22:38
В ночь на воскресенье Украина переходит на летнее время
22:16
США и Великобритания отреагировали на ухудшение состояния Навального
21:44
В поисках нелегалов: все АЗС в Украине пройдут проверку
21:32
видео, фотоВ Мьянме во время протестов убиты более 100 человек
20:58
Первым городом с "паспортами вакцинации" в США стал Нью-Йорк
20:28
Гибридные войска РФ в Донбассе совершили 6 обстрелов, потерь нет
20:14
Китай объявил о введении ответных санкций против США и Канады
Все новости...