"Укрзализныця" сообщила, в каких "красных" зонах ограничено движение поездов

В "Укрзализныце" из-за введения карантина в ряде регионов внесли изменения в порядок перевозки пассажиров.

Источник: пресс-служба УЗ

Детали: По состоянию на 27 марта пассажирские перевозки в "красных" зонах происходят по следующему сценарию.

Черниговская область - "красная зона" с 00:00 29 марта, ограничения высадки-посадки пока не вводятся,

Николаевская область - до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет,

Львовская область - высадка-посадка пассажиров не ограничена до 30 марта включительно,

Киев и Киевская область - ограничений высадки-посадки нет,

Сумская область - ограничений высадки-посадки нет,

Одесская область - ограничений высадки-посадки нет.

Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничения продажи билетов и высадки-посадки продлено до 6 апреля включительно. Назначено 8 спецрейсов в закарпатском и буковинском направлениях.

Ровенскую и Черкасскую области не перевели в "красные" зоны, поэтому ограничения движения не применяются.

При этом сохранение движения по Черниговской области, несмотря на карантин, в УЗ объяснили тем, что необходимо обеспечить перевозки медицинских работников.

Дословно: "Учитывая интенсивное сообщение (Черниговщины - УП) со столицей (только по Нежинскому направлению 24 рейса в день), которым в том числе пользуется медперсонал, решено пока не ограничивать железнодорожное движение в регионе. В течение недели будет доработан вопрос безопасной транспортировки для жителей области, контроля наполняемости поездов и соблюдение масочного режима".